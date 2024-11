Sportwetten: Deutschland macht Gruppensieg perfekt

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der Nations League klarer Favorit auf den Gruppensieg. Laut Sportwettenanbieter bwin sichert das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Samstag in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina (20.45 Uhr/RTL) mit einem Erfolg vorzeitig Platz eins in Gruppe A3 und qualifiziert sich für das Viertelfinale. Die Quote auf den DFB-Sieg beträgt 1,10, ein Erfolg der Bosnier bringt das 21,00-Fache des Einsatzes.