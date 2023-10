Sportwetten: DFB-Auswahl auch gegen Mexiko Favorit

Anzeige

Auch im zweiten Spiel unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Favoritenrolle inne. Laut Sportwettenanbieter bwin gibt es für einen Sieg der DFB-Auswahl gegen Mexiko am Mittwoch (2.00 Uhr MESZ/ARD) in Philadelphia eine Quote von 1,72. Ein Erfolg von "El Tri" ist mit 4,20 notiert, bei einem Remis gibt es für 10 Euro Einsatz 40 Euro zurück.

Besonders auszahlen würde sich ein Deja-vu wie beim vergangenen Duell bei der WM 2018. Bei einem erneuten 1:0-Sieg der Mexikaner zahlt der Buchmacher das 14-fache des Einsatzes aus. Bei der Nagelsmann-Premiere hatte Deutschland am vergangenen Samstag ein 3:1 gegen den Gastgeber USA gefeiert.