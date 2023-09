Sportwetten: DFB-Team Außenseiter gegen Frankreich

Anzeige

Für Sportwettenanbieter bwin geht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Außenseiter in die Partie gegen Frankreich. Gelingt unter Interimsteamchef Rudi Völler am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) der Turnaround mit einem Sieg, zahlt das Unternehmen das 2,95-fache zurück. Die DFB-Elf hatte am Samstag gegen Japan (1:4) verloren und daraufhin Bundestrainer Hansi Flick entlassen.

Für einen Erfolg der Franzosen, die seit 2014 nicht mehr gegen Deutschland verloren haben, liegt die Quote bei 2,20. Ein Remis ist mit der Quote von 3,50 notiert.