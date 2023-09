Sportwetten: DFB-Team gegen WM-Schreck Japan Favorit

Anzeige

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht als Favorit in das Wiedersehen mit ihrem WM-Schreck Japan. Der Sportwettenanbieter bwin zahlt für einen Befreiungsschlag des DFB-Teams im Länderspiel in Wolfsburg am Samstag (20.45 Uhr/RTL) das 1,52-fache des Einsatzes zurück.

Ein Erfolg der Japaner ist mit der Quote 5,50 notiert. Bei einem Deja-vu durch ein erneutes 2:1 des Underdogs wie bei der WM im vergangenen Winter in Katar winkt das 16-fache des Einsatzes.