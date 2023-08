Sportwetten: Frankfurt klarer Favorit gegen Sofia

Anzeige

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt kann laut bwin ziemlich sicher für die Gruppenphase der Conference League planen. Der Sportwettenanbieter setzt für einen Erfolg der SGE im Rückspiel der Play-offs gegen Lewski Sofia eine Quote von 1,19 an. Für einen Sieg der Bulgaren am Donnerstag (20.30 Uhr/RTL) gibt es dagegen das Zwölffache des Einsatzes zurück. Im Hinspiel hatte Frankfurter in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 1:1 (1:0) kassiert.