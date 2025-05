Sportwetten: Manchester Favorit im englischen Finale

Manchester United geht für die Buchmacher als leichter Favorit in das Finale der Europa League gegen Tottenham Hotspur. Die Red Devils sind beim Sportwettenanbieter bwin mit einer Siegquote von 2,45 notiert, während für einen Erfolg der Spurs das 2,8-Fache des Einsatzes ausgezahlt werden würde. Für ein Remis nach 90 Minuten und folgender Entscheidung in der Verlängerung oder gar Elfmeterschießen liegt die Quote bei 3,30.