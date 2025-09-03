Ständiges Schiedsgericht: Müller neuer Vorsitzender

Ex-Verfassungsrichter Peter Müller ist neuer Vorsitzender des Ständigen Schiedsgerichts für Vereine und Kapitalgesellschaften der Lizenzligen. Der 69-Jährige wurde bei der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Mittwoch in Berlin einstimmig von den Vertretern der 36 Profiklubs gewählt. Müller löst Udo Steiner ab, der das Amt 18 Jahre inne hatte. Müllers Stellvertreter ist Klaus Vieweg.