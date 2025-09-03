Fußball
Ständiges Schiedsgericht: Müller neuer Vorsitzender
Ex-Verfassungsrichter Peter Müller ist neuer Vorsitzender des Ständigen Schiedsgerichts für Vereine und Kapitalgesellschaften der Lizenzligen. Der 69-Jährige wurde bei der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Mittwoch in Berlin einstimmig von den Vertretern der 36 Profiklubs gewählt. Müller löst Udo Steiner ab, der das Amt 18 Jahre inne hatte. Müllers Stellvertreter ist Klaus Vieweg.
Müller war von 1999 bis 2011 Ministerpräsident des Saarlandes. Anschließend fungierte der CDU-Politiker als Richter am Bundesverfassungsgericht (BVG) in Karlsruhe, wo er Ende 2023 ausschied.