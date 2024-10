Starker Regen erwartet: Bologna gegen Milan verschoben

Das Ligaspiel in der italienischen Serie A zwischen dem FC Bologna und der AC Mailand ist aufgrund von zu erwartenden Regenfällen verschoben worden. Wie die lokalen Behörden am Donnerstag mitteilen, werde die Begegnung der beiden Champions-League-Teilnehmer nicht wie geplant am kommenden Samstag um 18.00 Uhr in Bologna stattfinden. Wann das Duell nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt.

"Das Spiel zwischen Bologna und der AC Mailand hätte bedeutet, dass 35.000 Menschen im Stadio Renato Dall’Ara in der Nähe des exponiertesten Ortes der Stadt anwesend gewesen wären", erklärte die Stadtverwaltung von Bologna: "Das hätte Probleme mit der öffentlichen Ordnung durch die Anwesenheit der Fans und die Sperrung des Verkehrs in der gesamten umliegenden Gegend vom frühen Nachmittag bis in die Nacht hinein bedeutet."

Aktuell ist für Samstag starker Regen vorhergesagt, in der laufenden Woche hatte es bereits teils verheerende Überschwemmungen gegeben.