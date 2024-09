Starker Vinicius: Real bleibt an Barca dran

Real Madrid hat in Spaniens La Liga einen Pflichtsieg im eigenen Stadion eingefahren und bleibt damit dem großen Rivalen FC Barcelona auf den Fersen. Gegen den Aufsteiger Espanyol Barcelona gelang am Samstagabend ein 4:1 (0:0), vier Tage nach dem mühevollen Sieg gegen den VfB Stuttgart (3:1) in der Champions League tat sich Real aber zunächst erneut schwer.