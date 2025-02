Steidten bei West Ham entlassen

Tim Steidten ist nicht länger Technischer Direktor beim englischen Premier-League-Klub West Ham United. Wie die Hammers am Dienstag verkündeten, habe der neue Trainer Graham Potter seinen eigenen Kaderplaner mitgebracht, Kyle Macaulay ist bereits auf Steidten gefolgt. Für den 45-Jährigen sei es "an der Zeit, sich neuen Aufgaben zu widmen", hieß es in einem Statement.

Steidten, der seit Juli 2023 bei West Ham für die Transferplanungen zuständig war, werde immer positiv auf die Zeit in England zurückschauen. "Es war immer mein Traum, in führender Position in der Premier League zu arbeiten. Und es war tatsächlich eine wunderbare Reise in einem tollen Klub mit tollen Fans", sagte er: "In der jetzigen Konstellation ist es aber für alle das Beste, getrennte Wege zu gehen."

Unter seiner Regie verpflichtete West Ham unter anderem Niclas Füllkrug von Borussia Dortmund. Steidten hatte zuvor auch in der Bundesliga gearbeitet. Bei Bayer Leverkusen war er zwischen 2019 und 2023 Scoutingleiter und Sportkoordinator. Zuvor war er elf Jahre in verschiedenen Funktionen bei Werder Bremen tätig.