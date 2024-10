Steinhaus-Webb in offizieller Funktion bei der FIFA

Die frühere deutsche Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb übernimmt beim Weltverband FIFA die Leitung der Frauenabteilung der "Schiedsrichtersubdivision". In dieser Funktion solle sie sich um "die Entwicklung des Frauenschiedsrichterwesens auf allen Stufen zusammen mit den FIFA-Mitgliedsverbänden und den Konföderationen" kümmern, hieß es in einer Pressemitteilung der FIFA am Montag.