Stiftung der Nationalmannschaft feiert fünfjähriges Jubiläum

Die Stiftung "Wir für euch" der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat am Dienstag ihr fünfjähriges Jubiläum gefeiert. "Uns als Nationalmannschaft ist es wichtig, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben", sagte Joshua Kimmich als Vorsitzender des Stiftungsrates anlässlich des Geburtstags. Man habe über die Stiftung gemeinsam mit "starken Partnern und Einrichtungen schon einiges bewegen können. Hier werden wir weiter dranbleiben und das 'Wir für euch' auch in Zukunft mit Leben füllen."