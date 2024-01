Straße in Hamburg soll nach Uwe Seeler benannt werden

Anzeige

Die Stadt Hamburg will das verstorbene Fußball-Idol Uwe Seeler mit einer Straße am Volksparkstadion ehren. Wie das Abendblatt am Freitag berichtete, soll die Sylvesterallee im Bezirk Altona noch in diesem Jahr in Uwe-Seeler-Allee umbenannt werden. Das wolle die Senatskommission "demnächst" beschließen. Die Zeremonie soll am 19. Juli stattfinden, knapp zwei Jahre nach Seelers Tod.

Der Ehrenspielführer des Hamburger SV und der deutschen Nationalmannschaft war am 21. Juli 2022 im Alter von 85 Jahren verstorben. Seeler ist auch Ehrenbürger der Stadt Hamburg, 1960 gewann er mit dem HSV die Meisterschaft, 1963 den DFB-Pokal. Vor dem Stadion des Zweitligisten steht bereits seit 2005 ein überdimensionaler Bronze-Fuß des Idols als Denkmal zu Ehren des Vize-Weltmeisters von 1966.