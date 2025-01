Straus sieht keine Personalprobleme - Grohs in der zweiten Mannschaft

Trainer Alexander Straus vom Fußball-Meister Bayern München will sich von der Verletzungsmisere seiner Schlüsselspielerinnen vor dem Bundesliga-Restart nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Wir müssen Anpassungen machen, aber wir haben auf diesen Positionen gute Spielerinnen, denen wir zu 100 Prozent vertrauen", sagte der Norweger vor dem Duell bei RB Leipzig am Sonntag (18.30 Uhr/MagentaSport und DAZN).

In der Winterpause hatten sich sowohl die englische Europameisterin Georgia Stanway (Außenbandriss im rechten Knie) als auch die österreichische Nationalspielerin Sarah Zadrazil (Muskelfaserriss) verletzt. Die Mittelfeldspielerinnen fehlen den Münchnerinnen im engen Meisterschaftsrennen bis auf Weiteres. Eventuelle Nachverpflichtungen wollte Straus nicht kommentieren. Derzeit belegt Bayern punktgleich den zweiten Rang hinter Eintracht Frankfurt und vor Bayer Leverkusen (alle 29).

Torhüterin Maria Luisa Grohs wird nach ihrer Tumorerkrankung in Leipzig noch nicht zwischen den Pfosten stehen. "Es sieht gut aus, es geht voran", sagte Straus. Grohs werde aber mit der zweiten Mannschaft spielen: "Sie braucht den Rhythmus wieder, wir hoffen, dass sie sehr bald wieder zurück ist." Bei der 23-Jährigen war im Oktober eine Tumorerkrankung diagnostiziert worden, in der vergangenen Woche hatte sie in einem Testspiel gegen den Schweizer Fußball-Erstligisten BSC YB Frauen (7:0) ihr Comeback gegeben.