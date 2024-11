Tabellenführung ausgebaut: Liverpool bezwingt Villa

Der FC Liverpool hat in der englischen Fußball-Liga seine Tabellenführung ausgebaut. An der Anfield Road besiegte die Mannschaft von Teammanager Arne Slot den Bayern-Bezwinger Aston Villa 2:0 (1:0) und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Manchester City. Die Star-Truppe von Pep Guardiola hatte zuvor gegen Brighton and Hove Albion mit dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler 1:2 verloren.