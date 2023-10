Ter Stegen untermauert Anspruch als Nummer eins

Anzeige

Torhüter Marc-Andre ter Stegen hat erneut untermauert, dass er als Nummer eins der Fußball-Nationalmannschaft in die Heim-EM 2024 gehen will. "Es ist eines der größten Events, das man im eigenen Land haben kann und für das man selber verantwortlich ist. Ich werde alles dafür tun, dass ich am Ende in bester Verfassung bin für das Turnier", sagte der Schlussmann des FC Barcelona im Sky-Interview.

Nach der Verletzung von Manuel Neuer ist der 31-Jährige im Tor der DFB-Auswahl gesetzt, allerdings steht sein Konkurrent vor dem Comeback. "Ich mache meine eigenen Leistungen nie abhängig von anderen. Ich glaube, dass ich über die letzten Jahre immer auf sehr hohem Niveau gespielt habe", sagte ter Stegen vor dem Länderspiel am Samstag (21.00 Uhr MESZ/RTL) in Hartford gegen Gastgeber USA. Für ihn zähle derzeit "das Hier und Jetzt". Dabei genieße er, "dass ich diesen Rückhalt von der Mannschaft habe und vom Trainer. Ich glaube, dass ich das absolut zurückzahle".

Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) hält der Ex-Gladbacher für den geeigneten Nachfolger von Hansi Flick. "Weil er trotz seines Alters schon sehr viel vorweisen kann und auch sehr präzise ist in dem, was er möchte. Deshalb glaube ich, dass er der richtige Mann ist", sagte ter Stegen und fügte an: "Ich glaube, dass er jetzt auch eine gewisse Euphorie wieder ausgelöst hat in Deutschland. Und ich hoffe, dass wir sie dann über gute Ergebnisse auf den Platz bringen und diese Euphorie beibehalten bzw. noch weiter entfachen können."