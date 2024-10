Terroranschlag jährt sich: Gedenkfeier für schwedische Fans

Ein Jahr nach dem Terroranschlag in Brüssel findet im schwedischen Solna eine Gedenkfeier für die beiden getöteten Fußballfans statt. Bei der Veranstaltung am Mittwoch in Schwedens Nationalstadion gehe es darum, ihr Andenken zu ehren, "indem wir uns weiterhin für die Gemeinschaft einsetzen und stolz darauf sind, Teil von etwas Größerem zu sein", teilte der schwedische Fußballverband (SvFF) mit.