Thema Innovation: Neue FIFA-Ausstellung öffnet im Oktober

Der Fußball-Weltverband FIFA hat eine neue Ausstellung rund um das Thema Innovation in seinem Museum in Zürich angekündigt. Wie die FIFA mitteilte, werde die Sonderausstellung mit dem Namen "Innovation in Action: Fußballtechnologien auf und neben dem Platz" am 1. Oktober eröffnet und ist in verschiedene Bereiche unterteilt.

Die Themenbereiche lauten Rundfunk und Medien, Intelligente Daten, Schiedsrichterwesen und Fairness sowie Inszenierung des Spiels, zudem soll es ein "Innovationslabor" geben. Ziel sei es laut einer FIFA-Mitteilung, zu zeigen, "wie Innovationen den Fußball prägen – sprich, wie er gespielt, geleitet, erlebt und verstanden wird".

Das Museum gebe damit einen Blick "hinter die Kulissen der Hilfsmittel und Ideen, die den Fußball heute und morgen prägen", sagte Geschäftsführer Marco Fazzone. Gezeigt werden etwa die Entwicklung der Übertragungsmöglichkeiten im Fußball oder auch die technischen Hilfsmittel, mit denen Mannschaften und Schiedsrichter sowie VAR arbeiten.