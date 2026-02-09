Bei 1899 Hoffenheim dürfte der Versuch, Geschäftsführer Andreas Schicker zu degradieren, erst einmal gescheitert sein. Nun tritt der Interims-Präsident ab.

Andreas Schicker bleibt trotz aller Spekulationen der vergangenen Tage Sport-Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. Dies sei das Ergebnis einer Sitzung des Vorstandes am Montagabend, teilte der Verein mit.

Der als Befürworter einer Abberufung Schickers geltende Christoph Henssler erklärte derweil seinen Rücktritt als 2. Vorsitzender des e.V., seit dem gesundheitlich bedingten Rückzug von Jörg Albrecht im November vergangenen Jahres fungierte er sogar als Interims-Klubchef des Muttervereins.

Die wohl von Henssler für Montagabend angesetzte Gesellschafterversammlung habe derweil nicht stattgefunden, so die TSG. "Wir sind uns im e.V.-Vorstand einig, dass Andi Schicker als Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim gehalten werden muss", sagte Frank Engelhardt, 3. Vorsitzender des Muttervereins.

Engelhardt soll nun gemeinsam mit Rückkehrer Albrecht den Verein in den kommenden vier Wochen leiten, um die juristische Handlungsfähigkeit zu gewährleisten.