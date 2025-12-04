Thomas Müller steht mit den Whitecaps im Endspiel der MLS. Vor dem großen Finale gibt es aber Sorgen um den Deutschen.

Am Samstagabend steigt in der MLS das große Endspiel zwischen den Vancouver Whitecaps um Thomas Müller und Inter Miami, dem Klub um Superstar Lionel Messi.

Vor dem Finale gibt es aber leichte Sorgen um Müller. So berichtet die "Bild", dass der 36-Jährige die letzte Trainingseinheit seines Teams vor dem Abflug zum Finalort in Florida verpasst hat.

Demnach soll sich der langjährige Bayern-Star in einem Fitnessraum statt auf dem Rasen befunden haben. So plagen Müller weiterhin Probleme im hinteren Oberschenkel. Ob der Einsatz des Deutschen gefährdet ist, ist unklar.