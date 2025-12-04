Fußball
Thomas Müller: Vancouver Whitecaps sorgen sich vor MLS-Finale gegen Lionel Messi
- Veröffentlicht: 04.12.2025
- 18:19 Uhr
- ran
Thomas Müller steht mit den Whitecaps im Endspiel der MLS. Vor dem großen Finale gibt es aber Sorgen um den Deutschen.
Am Samstagabend steigt in der MLS das große Endspiel zwischen den Vancouver Whitecaps um Thomas Müller und Inter Miami, dem Klub um Superstar Lionel Messi.
Vor dem Finale gibt es aber leichte Sorgen um Müller. So berichtet die "Bild", dass der 36-Jährige die letzte Trainingseinheit seines Teams vor dem Abflug zum Finalort in Florida verpasst hat.
- Zoff mit DFB! Mega-Deal mit Bayern und Co. geplatzt
- Müller, Kroos und Co.: Deutsche mit dern meisten Titeln
Demnach soll sich der langjährige Bayern-Star in einem Fitnessraum statt auf dem Rasen befunden haben. So plagen Müller weiterhin Probleme im hinteren Oberschenkel. Ob der Einsatz des Deutschen gefährdet ist, ist unklar.
MLS-Finale: Thomas Müller voller Vorfreude
Doch auch wenn er aktuell mit körperlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, der Weltmeister von 2014 ist voller Vorfreude. "Was gibt es Schöneres, als gegen den GOAT zu spielen – und ihn zu schlagen?", formulierte er in seinem Newsletter: "Wir spielen gegen eine Mannschaft, nicht gegen einen Spieler."
Im Halbfinale hatten die Whitecaps den San Diego FC mit 3:1 geschlagen. Aber: "Job is not done. Ein Schritt fehlt noch. Das hat mir gefallen. So kenne ich das vom FC Bayern - ein Halbfinale ist ganz nett, aber es geht logischerweise immer um die ganze Wurscht."
Helfen soll dem Team aus Vancouver vor allem die Mentalität der Spieler. "Comebacks in der Nachspielzeit, gewonnene Elfmeterschießen – wir haben gemeinsam schon echt viel erlebt. Das Vertrauen ist nicht irgendein Gerede – wir haben es uns erarbeitet", so Müller.