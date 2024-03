TikTok neuer "Entertainment-Partner" der Nationalmannschaft

Anzeige

Die deutsche Nationalmannschaft geht rund um die Heim-EM neue Wege in Sachen Vermarktung: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gab am Donnerstag einen Deal mit dem Sozialen Netzwerk TikTok bekannt. Die chinesische Plattform wird offizieller "Entertainment-Partner" des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann, die Kooperation beginnt bereits mit den Länderspielen am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) in Frankreich und drei Tage später in Frankfurt gegen die Niederlande.

"TikTok ist bei jüngeren sowie zunehmend auch bei älteren Generationen relevant", sagte Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co.KG: "So werden der DFB und TikTok gemeinsam eine globale Kampagne aufsetzen und die Männer-Nationalmannschaft rund um die Europameisterschaft und darüber hinaus für die Community in Szene setzen." Eine "einzigartige Aktivierung für unsere Fans" soll geschaffen werden.

Mit exklusiven Blicken hinter die Kulissen und Creator-Kooperationen im digitalen Raum will der DFB Interesse hervorrufen, aktuell hat der Verband rund eine halbe Million Follower in dem Netzwerk. Beim Konkurrenten Instagram sind es 6,2 Millionen. TikTok wird rund um die Länderspiele unter anderem auch auf den Trainings- und Werbebanden im Stadion sichtbar sein.