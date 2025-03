Tod mit 32: Spanischer Fußball trauert um Ex-Profi Hidalgo

Der spanische Fußball trauert um Nico Hidalgo. Der ehemalige Profi, der für mehrere Vereine in Spanien auflief, erlag im Alter von 32 Jahren einem Krebsleiden. "Nico Hidalgo hat uns verlassen", teilte unter anderem sein früherer Klub Cádiz CF über X mit: "Wir werden dein Lächeln und deine Freude nie vergessen."

Bereits im Jahr 2021 war bei dem aus Motril stammenden Fußballer Lungenkrebs mit Knochenmetastasen diagnostiziert worden. Der FC Granada, bei dem Hidalgo 2014 in der Copa del Rey debütiert hatte, verabschiedete sich ebenfalls: "Für immer im Gedächtnis von Granadinismo."

Hidalgo hatte nicht nur in Spanien, sondern kurzzeitig auch in der italienischen Serie A bei Juventus Turin unter Vertrag gestanden. Der italienische Rekordmeister verlieh den früheren Rechtsaußen aber mehrfach, er stand in keinem Pflichtspiel für Juve auf dem Platz. Seine Karriere beendete Hidalgo 2021 in seinem Heimatland bei Extremadura.