Tod mit 47: Liverpool trauert um Erfolgstrainer Beard

Der FC Liverpool trauert um seinen früheren Erfolgstrainer Matt Beard. Der Engländer, der mit dem Frauenteam der Reds zwei Meistertitel holte (2013 und 2014), verstarb am Samstag im Alter von 47 Jahren. "Der Liverpool Football Club ist zutiefst schockiert und traurig über den plötzlichen Tod des ehemaligen LFC-Frauenmanagers Matt Beard", schrieb der Klub. Der englische Fußballverband FA bezeichnete Beard als "eine Schlüsselfigur bei der Entwicklung des Frauenfußballs", er werde "uns allen fehlen".

Nach Stationen bei den Millwall Lionesses und dem FC Chelsea hatte Beard im Jahr 2012 seine erste Amtszeit in Liverpool angetreten (bis 2015). In den Meisterjahren wurde er zudem zum Manager des Jahres der englischen Women's Super League ernannt. 2021 kehrte er nach Liverpool zurück und führte das Team umgehend zum Wiederaufstieg in die erste Liga. Bis zur vergangenen Saison trainierte Beard die Liverpool-Frauen. Von seinem Job als Coach des FC Burnley trat er im August nach nur zwei Monaten zurück.