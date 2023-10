Tottenham gewinnt in Unterzahl - und ist Tabellenführer

Anzeige

Auch ohne Starstürmer Harry Kane läuft es weiter blendend: Der englische Fußball-Topklub Tottenham Hotspur hat trotz einer kompletten Halbzeit in Unterzahl vorläufig die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Bei Aufsteiger Luton Town siegten die Spurs, die Kane im Sommer zum FC Bayern ziehen gelassen hatten, mit 1:0 (0:0).

Den goldenen Treffer erzielte der ehemalige Wolfsburger Micky van de Ven (52.), Yves Bissouma sah in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Gelb-Rote Karte (45.+4). Der Sieger des Spitzenspiels FC Arsenal gegen Manchester City kann am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) wieder vorbeiziehen, bei einem Remis würde Tottenham an der Spitze bleiben.