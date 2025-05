Trainer Baroni tritt bei Lazio Rom zurück

Der italienische Fußball-Erstligist Lazio Rom muss sich einen neuen Trainer suchen. Chefcoach Marco Baroni hat sein Amt nach Angaben von Sportdirektor Angelo Fabiani "aus persönlichen Gründen" niedergelegt. Das sagte Fabiani der in Rom beheimateten Tageszeitung Il Messaggero.

Lazio hat die abgelaufene Saison in der Serie A auf dem siebten Platz beendet. Die erneute Teilnahme am Europapokal verspielten die Hauptstädter am letzten Spieltag. Im Viertelfinale der Europa League war Lazio am norwegischen Außenseiter FK Bodö/Glimt gescheitert.

Baroni hatte das Amt im Sommer 2024 angetreten. Als Nachfolger wird Lazios Ex-Trainer Maurizio Sarri gehandelt.