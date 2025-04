Trainer Straus verlässt Bayern-Frauen nach der Saison

Frauen-Trainer Alexander Straus und Bayern München gehen nach der Saison getrennte Wege. Der Norweger (49) verlässt die Fußball-Meisterinnen nach drei Jahren laut Verein auf eigenen Wunsch, der FC Bayern stimmte einer vorzeitigen Vertragsauflösung zum 31. Mai zu. Über die Nachfolge werde zu gegebener Zeit informiert, wie die Bayern am Donnerstag mitteilten.

"Die FC Bayern Frauen entwickeln sich seit vielen Jahren kontinuierlich auf höchstem Niveau weiter – und Alexander Straus hat hierbei einen unschätzbar wichtigen Anteil geleistet", sagte Sportvorstand Max Eberl: "Nach den deutschen Meisterschaften 2023 und 2024 kann er am Ende der laufenden Saison nun sogar der erste FCB-Frauentrainer werden, dem drei Meisterschaften in Folge gelingen und damit Geschichte schreiben. Er wird sich in München durch das große Tor verabschieden."

Straus hat mit seinem Team in dieser Saison noch die große Chance auf das erste Frauen-Double. In der Champions League aber waren die ambitionierten Münchnerinnen bereits im Viertelfinale gescheitert, der FC Bayern schied gegen den Rekordsieger Olympique Lyon aus.

"Wir haben den Frauenfußball beim FC Bayern zusammen auf die nächste Stufe gehoben. Das war immer Alex' großes Ziel, und das haben wir gemeinsam erreicht", sagte Frauen-Direktorin Bianca Rech. Straus erklärte, die Arbeit in München habe "Herausforderungen im familiären Bereich mit sich gebracht hat."

Vor dem Abschied aber liege sein Fokus auf dem Endspurt der Saison: In der Meisterschaft können die Tabellenführerinnen am kommenden Spieltag gegen den SC Freiburg am 27. April die erfolgreiche Titelverteidigung vorzeitig perfekt machen, am 1. Mai folgt in Köln gleich das DFB-Pokalfinale gegen Werder Bremen.