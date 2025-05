Das DEB-Team kann bei der Weltmeisterschaft 2025 auf die Dienste von NHL-Star Tim Stützle zählen. Das gab der DEB einen Tag vor de Auftaktspiel gegen Ungarn (ab 15:45 Uhr live auf ProSieben, Joyn und ran.de) bekannt.

Kommt er oder kommt er nicht? Eishockey-Deutschland zerbrach sich seit Tagen den Kopf über eine mögliche WM-Teilnahme von NHL-Star Tim Stützle.

Jetzt ist klar: Der deutsche NHL-Star kommt zum DEB-Team nach Herning! In den vergangenen Tagen kämpften die DEB-Verantwortlichen um sämtliche Formalitäten und Freigaben. Der 23-Jährige soll noch am WE zur Mannschaft stoßen, fehlt allerdings in den ersten beiden Spielen gegen Ungarn und Kasachstan.