Trainer-Umfrage: Bayern-Frauen sind klarer Titelfavorit

Aus Sicht der Trainerinnen und Trainer der Bundesliga gehen die Fußballerinnen von Bayern München erneut als klarer Favorit in das Rennen um die Meisterschaft. Elf der Befragten legten sich in einer Umfrage von DFB.de auf den Double-Gewinner als Topanwärter auf den Titel fest.

Der neue Trainer José Barcala strebt mit den Münchnerinnen die vierte Meisterschaft in Serie an. Als stärkste Konkurrenten nannte der Spanier neben Vizemeister VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt auch Bayer Leverkusen, Gegner im offiziellen Eröffnungsspiel am Samstag (17.45 Uhr/ARD, DAZN und MagentaSport) in der Allianz Arena vor über 50.000 Fans.

Stephan Lerch versprach als Rückkehrer auf die Wolfsburger Trainerbank: "Wir wollen für die Bayern im Titelrennen ein harter Gegner sein." Im Kampf um den Supercup hatte sich sein Team dem Dauerrivalen allerdings am vergangenen Samstag mit 2:4 geschlagen geben müssen.

Frankfurts Coach Niko Arnautis erklärte zu den Ambitionen für die neue Spielzeit: "Eine Top-drei-Platzierung, die die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb bedeutet, ist und bleibt für uns immer ein Ziel." Roberto Pätzold erwartet indes hinter den Bayern "ein enges Rennen", wie der Trainer der Leverkusenerinnen erklärte.

"Der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, die TSG Hoffenheim, dazu vielleicht auch Union Berlin und sicherlich auch wir gehören zu diesem Dunstkreis. Auch RB Leipzig hat gut aufgerüstet", führte Pätzold aus.