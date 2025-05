Trans-Frauen aus englischem Fußball künftig ausgeschlossen

In England dürfen Trans-Frauen künftig nicht mehr am regulären Spielbetrieb der Fußballerinnen teilnehmen. Das teilte der nationale Verband FA am Donnerstag mit. Die Regelung soll am 1. Juni in Kraft treten.

Die FA erklärte, sie habe ihre Richtlinien nach einem Urteil des Supreme Court in Großbritannien zum Gleichstellungsgesetz aktualisiert. Der schottische Fußballverband (SFA) teilte mit, dass er zum Start der Saison 2025/26 ein ähnliches Verbot erlassen werde.

"Wir verstehen, dass dies für Menschen, die einfach ihren Lieblingssport in dem Geschlecht ausüben möchten, mit dem sie sich identifizieren, schwierig sein wird", erklärte die FA. "Wir kontaktieren die registrierten Trans-Frauen, die derzeit spielen, um ihnen die Änderungen zu erklären und aufzuzeigen, wie sie weiterhin am Fußball teilnehmen können", hieß es in dem Statement weiter.

Bereits vor dem Urteil durch den Supreme Court im April hatte die FA ihre Richtlinien aktualisiert, damals war Trans-Frauen noch die Möglichkeit eingeräumt worden, im Frauenfußball zu spielen, sofern sie einen bestimmten Testosteronwert einhielten. Nun folgte jedoch der Ausschluss.

Die SFA teilte in einer separaten Erklärung mit, der Vorstand habe entschieden, "dass ab Beginn der Saison 2025/26 nur noch biologische Frauen im wettbewerblichen Mädchen- und Frauenfußball spielen dürfen, der vom Scottish FA verwaltet wird". Als Erklärung führte der Verband an, dass es sich beim Fußball um eine "geschlechtsspezifische Sportart" handele.