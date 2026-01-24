FC Bayern: Davies gibt Startelf-Comeback - Urbig ersetzt Neuer

Alphonso Davies gibt nach über zehn Monaten sein Startelf-Comeback beim Rekordmeister Bayern München. Der Kanadier steht im Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg in der Anfangsformation von Trainer Vincent Kompany.

Zuletzt hatte Davies, der nach einem Kreuzbandriss im Dezember sein Comeback gegeben hatte, am 15. März des vergangenen Jahres ein Spiel für den FC Bayern München von Anfang an bestritten.

Insgesamt nimmt Kompany im Vergleich zum 2:0 in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise am vergangenen Mittwoch vier Änderungen an seiner Startelf vor. Davies und Hiroki Ito ersetzen Tom Bischof und Raphael Guerreiro, der wegen einer Zerrung in der linken Wade im Kader fehlt, in der Defensive, Leon Goretzka rückt für Joshua Kimmich in die Mannschaft. Zudem bekommt Kapitän Manuel Neuer eine Pause, Jonas Urbig steht zwischen den Pfosten.