In der 2. Bundesliga hat Hertha BSC einen Rückschlag im Aufstiegskampf hinnehmen müssen, Hannover macht derweil Boden gut. Hertha BSC verliert die Aufstiegsränge der 2. Bundesliga allmählich aus den Augen. Die Berliner verhinderten am Samstag beim 2:2 (1:2) beim Karlsruher SC nach zweimaligem Rückstand zwar eine Pleite, verpassten nach vier Spielen ohne Sieg aber einen Befreiungsschlag. Der Rückstand auf die direkten Aufstiegsplätze beträgt inzwischen sieben Punkte. Kommentar zu Dzeko bei Schalke: Der neue "Mini-Raul" der 2. Bundesliga

Schalke reagiert auf Fan-Boykott nach "Gewaltexzess" In einem temporeichen Duell erzielten Fabian Schleusener (7.) und Sebastian Jung (26.) die Treffer für Karlsruhe. Kapitän Fabian Reese (20.) und Jeremy Dudziak (79.) glichen jeweils aus, ein Sieg blieb den Herthanern trotz guter Chancen aber verwehrt.

Frühe Tore in beiden Halbzeiten für Hannover Fortuna Düsseldorf kassierte derweil einen neuerlichen Rückschlag und muss den Abstieg in die 3. Liga fürchten. Die Rheinländer unterlagen bei Hannover 96 1:2 (0:1) und rutschten auf den Relegationsplatz ab. Dabei verschlief die Mannschaft von Trainer Markus Anfang jeweils die Anfangsphase und wirkte nicht wach. Daisuke Yokota (4.) traf gleich zu Beginn des Spiels, Benjamin Källman (47.) erhöhte unmittelbar nach der Pause. Zwar kam Düsseldorf durch Elias Egouli (49.) zurück ins Spiel, doch ein Platzverweis gegen den Torschützen (58./Gelb-Rote Karte) war ein herber Dämpfer.

Den fälligen Elfmeter schoss der frühere Düsseldorfer Boris Tomiak (59.) am Tor vorbei, dennoch brachte Hannover den Sieg über die Zeit. Die Niedersachsen haben die Aufstiegsplätze weiter im Blick.