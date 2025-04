Transfers beim FC Liverpool? Van Dijk erwartet "großen Sommer"

Virgil van Dijk rechnet mit einem klaren Signal des englischen Fußball-Topklubs FC Liverpool auf dem Transfermarkt. "Ich denke, es wird ein großer Sommer. Wir alle müssen dem Vorstand vertrauen, dass er die richtige Arbeit macht", sagte der niederländische Innenverteidiger, der laut Medienberichten kurz vor einer Vertragsverlängerung bei den Reds steht.

"Ich liebe den Verein, das ist ziemlich offensichtlich", sagte der 33-Jährige mit Blick auf seine Zukunft: "Ich denke, das sieht man an der Art und Weise, wie ich über den Verein spreche, an der Art und Weise, wie ich für den Verein arbeite, in Bezug auf das, was ich auf dem Spielfeld und außerhalb des Spielfelds tue, und das wird auch immer so bleiben." Noch in dieser Woche soll Berichten zufolge die Verlängerung um zwei Jahre bekannt gegeben werden, zuletzt hatte auch Angreifer Mohamed Salah einen neuen Vertrag unterschrieben.

Nach einem eher ruhigen Transferfenster im Vorjahr, als lediglich Stürmer Federico Chiesa verpflichtet wurde, geht van Dijk davon aus, dass die Verantwortlichen "einen großen Sommer" planen. "Wir können uns zu 100 Prozent verbessern. Wir sollten nicht vergessen, welche Qualität die Premier League hat, besonders in dieser Saison", betonte er: "Ich glaube, Liverpool kann in den kommenden Jahren wieder regelmäßig um Titel mitspielen."

Liverpool führt die Premier League sechs Spieltage vor dem Saisonende mit 13 Punkten Vorsprung auf den FC Arsenal an, die Reds stehen kurz vor dem Gewinn der 20. Meisterschaft der Vereinsgeschichte.