Transfers gegen die City-Krise? Guardiola "weiß es nicht"

Startrainer Pep Guardiola hat mögliche Verpflichtungen für das krisengeschüttelte Manchester City in der aktuellen Transferperiode offen gelassen. "Im Moment weiß ich es nicht", sagte der 53-Jährige auf einer Pressekonferenz am Freitag: "Es ist nicht einfach, es wird nicht einfach sein." Vielleicht werde es einen Transfer geben, "vielleicht unterschreibt niemand".

In den vergangenen Wochen hatte Guardiola immer wieder angekündigt sein verletzungsgebeuteltes Team durch Transfers verstärken zu wollen. Im Mittelfeld wird unter anderem Ballon-d'or-Sieger Rodri schmerzlich vermisst. "Der Verein muss klug sein und darf es nicht tun, um es zu tun", sagte der Spanier: "Angesichts unserer Situation und der Spieler, die schon viele, viele, viele Male verletzt waren, muss der Verein das natürlich tun, aber ich weiß nicht, ob das möglich sein wird."

Am Samstag (16.00 Uhr/Sky) empfängt sein Team West Ham United in der Liga. In einer nie da gewesenen Krise gelang den Skyblues vor dem Jahreswechsel zuletzt im 500. Pflichtspiel Guardiolas der zweite Sieg aus den vergangenen 14 Pflichtspielen. In der Premier League liegt der Titelverteidiger auf Platz sechs bereits 14 Punkte hinter Spitzenreiter Liverpool.