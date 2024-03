Traumfinale möglich: Bayer im Viertelfinale gegen West Ham

Anzeige

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen bekommt es im Viertelfinale der Europa League mit Freiburg-Bezwinger West Ham United zu tun. Das ergab die Auslosung der UEFA in Nyon/Schweiz am Freitag wenige Stunden nach dem emotionalen 3:2 (0:0)-Sieg der Werkself gegen Qarabag Agdam im Achtelfinal-Rückspiel.

In einem möglichen Halbfinale würde der Sieger des italienischen Duells zwischen AC Mailand und AS Rom auf das Team von Trainer Xabi Alonso warten, das "Traumfinale" Alonso gegen seinen Ex-Klub FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp ist demnach möglich. Die Engländer treffen in der Runde der besten Acht auf Atalanta Bergamo, zudem fordert Benfica Lissabon Olympique Marseille.

Er wünsche Liverpool "nur das Beste", sagte Alonso, der von 2004 bis 2009 in Anfield spielte und 2005 mit den Reds die Champions League gewann. Aber es sei noch ein "langer Weg bis zum Finale. Schritt für Schritt, Spiel für Spiel. Der April wird brutal sein für uns."

West Ham habe "ein stimmungsvolles Stadion, und wir haben nach Baku jetzt mal eine kurze Anreise - das ist auch schön für unsere Fans", sagte Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. "Es wird eine schwere Aufgabe, aber wir haben in der vergangenen Saison gespürt, was ein Halbfinale in der Europa League bedeutet. Und wir werden alles geben, um da reinzukommen."

Leverkusen ist nach dem Aus des SC Freiburg, der am Donnerstag West Ham im Rückspiel mit 0:5 unterlag, die einzig verbliebene deutsche Mannschaft im Wettbewerb. Im letzten Jahr war die Werkself im Halbfinale an der AS Rom gescheitert, es könnte zur Revanche kommen.

Das Viertelfinal-Hinspiel findet am 11. April in der BayArena statt, das Rückspiel am 18. April in London. Die Halbfinals sind für den 2. und 9. Mai terminiert, das Finale steigt am 22. Mai in Dublin (Irland).

Die Viertelfinals in der Übersicht:

AC Mailand - AS Rom

FC Liverpool - Atalanta Bergamo

Bayer Leverkusen - West Ham United

Benfica Lissabon - Olympique Marseille