Traumtor für Forest: ManUnited verliert auch in Nottingham

Ein Traumtor ausgerechnet von einem früheren Red Devil hat Manchester United die nächste bittere Niederlage beschert. Der englische Fußball-Rekordmeister verlor am 30. Spieltag der Premier League beim Überraschungsdritten Nottingham Forest 0:1 (0:1) - es war schon die 13. Pleite in dieser verkorksten Saison.

Anthony Elanga (5.), der von 2014 bis 2023 das United-Trikot getragen hatte, erzielte den goldenen Treffer für Nottingham - und wie! Der schwedische Nationalspieler sprintete in einem neunsekündigen Solo 85 Meter über den Platz und versenkte den Ball schließlich im Netz.

Forest zementierte mit dem 17. Saisonsieg Rang drei. United dümpelt 20 (!) Punkte hinter dem früheren Europacupsieger auf Platz 13 und könnte noch an diesem Spieltag weiter abrutschen. Der FC Everton, der am Mittwoch im Stadtderby bei Tabellenführer FC Liverpool ran muss, und Tottenham Hotspur, das am Donnerstag (beide 21.00 Uhr/Sky) beim FC Chelsea gastiert, liegen jeweils nur drei Punkte zurück.