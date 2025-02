Traumtor Modric: Real beendet Negativlauf in der Liga

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat seinen Negativlauf in der Liga beendet und bleibt Hansi Flicks FC Barcelona auf den Fersen. Nach drei Ligaspielen in Folge ohne Sieg kehrten die Königlichen am Sonntag durch das 2:0 (1:0) gegen den FC Girona zurück in die Erfolgsspur. Mit der schlechteren Tordifferenz rangiert Real punktgleich hinter Barcelona auf dem zweiten Platz (beide 54).