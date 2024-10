Trauzeuge Wagner verteidigt Klopp: "Im gleichen Licht"

Der deutsche Fußballtrainer David Wagner hat die Entscheidung seines Freundes Jürgen Klopp für ein Engagement bei Red Bull mit deutlichen Worten verteidigt. Klopp sei "dadurch weder ein schlechterer noch ein besserer Mensch und auch kein schlechterer Trainer. Das, was er erreicht hat, bleibt weiterhin im gleichen Licht", sagte Wagner gegenüber Sport1. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Klopp ab 1. Januar Head of Global Soccer bei Red Bull wird.