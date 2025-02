Trotz Bayern-Coup: Feyenoord trennt sich von Trainer Priske

Knapp drei Wochen nach dem Champions-League-Coup gegen Bayern München hat sich der niederländische Fußball-Pokalsieger Feyenoord Rotterdam nun doch von Trainer Brian Priske getrennt. Dies gab der Klub am Montag bekannt.

"Obwohl Feyenoord mit Brian sicherlich international beeindruckende Ergebnisse in der Champions League erzielt hat, waren die vergangenen Monate viel zu inkonsistent, und wir haben leider zu wenig strukturelle Fortschritte gesehen", sagte der Technische Direktor Dennis de Kloese.

Priske war im vergangenen Sommer Nachfolger des zum FC Liverpool gewechselten Arne Slot geworden. In der Eredivisie lag der Klub unter dem Dänen aber zuletzt nur auf Platz fünf. Schon länger stand Priske in der Kritik, das 3:0 in der Königsklasse gegen die Bayern verschaffte ihm nur kurzzeitig Luft.

Vorerst übernimmt der etatmäßige U21-Trainer Pascal Bosschaart die Rolle als Chefcoach und soll die Mannschaft am Mittwoch im Play-off-Hinspiel der Champions League gegen den italienischen Vertreter AC Mailand betreuen.