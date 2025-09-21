Trotz fünftem Cerci-Tor: TSG kassiert erste Niederlage

Trotz des fünften Saisontors von Nationalstürmerin Selina Cerci haben die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim ihre erste Niederlage kassiert. Nach zuvor zwei Siegen verloren die Hoffenheimerinnen am 3. Bundesliga-Spieltag 1:2 (0:1) bei Werder Bremen.

Larissa Mühlhaus per Foulelfmeter (3.) und die eingewechselte Emoke Papai (90.) trafen für Werder. Das Tor von Cerci (64.) war zu wenig für die TSG. Die Bremerinnen (sieben Punkte) haben Hoffenheim in der Tabelle überholt.

Nachdem die Gäste über 60 Minuten eine schwache Vorstellung gezeigt hatten, drehten die Kraichgauerinnen nach dem Ausgleich durch Cerci auf. Kurz nach ihrem Tor traf die Angreiferin aus der Distanz die Latte (68.), im Anschluss erarbeitete sich die TSG eine Vielzahl hochkarätiger Chancen. Das Tor erzielte aber Bremen.