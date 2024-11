Trotz Niederlagenserie: Guardiola verlängert wohl bei City

Starcoach Pep Guardiola wird dem englischen Fußball-Meister Manchester City offenbar noch länger erhalten bleiben. Wie The Athletic berichtet, hat sich der 53-Jährige mit den Verantwortlichen auf eine Verlängerung um ein Jahr mit Option auf eine weitere Spielzeit geeinigt. Sein bisheriger Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, zuletzt hatte der Spanier selbst die Gerüchte um einen Abschied 2025 befeuert.

"Heute wurde ich in der Pressekonferenz gefragt, ob dies das Ende einer Ära sei. Ich weiß, dass die Leute das wollen. Ich rieche es seit vielen, vielen Jahren", sagte Guardiola nach einer Niederlage im letzten Spiel bei Brighton & Hove Albion. Aktuell steckt er mit seinem Team in der Krise. Zum ersten Mal in seinen acht Jahren in Manchester, verlor er vier Spiele in Folge.

Bislang ist Guardiolas Amtszeit bei City von Erfolg geprägt. Neben sechs Premier-League-Titeln gewann er unter anderem 2023 die Champions League. Zwei Mal durfte er auch den FA Cup bejubeln. Überhaupt ist Guardiola ein Garant für Erfolg. Auch bei seinen vorherigen Stationen beim FC Bayern (2013-2016) und FC Barcelona (2008-2012) holte er zahlreiche Trophäen.