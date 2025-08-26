Trotz Oberdorfs Torpremiere: Bayern verlieren Generalprobe

Lena Oberdorf hat nach ihrer langen Leidenszeit ihre Torpremiere bei Bayern München gefeiert - der Treffer blieb jedoch das einzige positive Highlight bei der Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt. Die Double-Gewinnerinnen verloren ihren letzten Test gegen den französischen Rekordmeister OL Lyonnes (bis Mai noch unter dem Namen Olympique Lyon geführt) in Herzogenaurach mit 1:4 (0:1).

Oberdorf erzielte mehr als ein Jahr nach ihrem Kreuzbandriss nach einer Ecke von Klara Bühl den zwischenzeitlichen Ausgleich (59.). Die Nationalspielerin hatte sich Mitte Juli des vergangenen Jahres, kurz nach ihrem Wechsel von Wolfsburg nach München, bei der Nationalmannschaft verletzt und wartet noch auf ihr Pflichtspieldebüt im Bayern-Trikot.

Dem neuen Bayern-Trainer José Barcala bereitete das Ergebnis nur vier Tage vor dem Supercup gegen Vizemeister und Pokalfinalist VfL Wolfsburg am Samstag (14.00 Uhr/ZDF und MagentaSport) in Karlsruhe keine Sorgen. "Am Ende ist das Ergebnis natürlich zu hoch", sagte Barcala: "Insgesamt bin ich aber zufrieden mit dem Test, denn er hilft uns in unserer Entwicklung weiter."

Wendie Renard hatte den achtmaligen Champions League-Sieger aus Lyon in Führung gebracht (41.). In der Schlussphase sorgten Kadidiatou Diani (82.), Liana Joseph (90.) und Marie-Antoinette Katoto auf Vorlage von Nationalspielerin Jule Brand (90.+2) für die deutliche Niederlage der Münchnerinnen.