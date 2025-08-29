Tuchel verzichtet auf Alexander-Arnold

Englands Fußball-Nationaltrainer Thomas Tuchel verzichtet für die WM-Qualifikationsspiele gegen Andorra und Serbien im September überraschend auf Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold. Er habe sich für einen etwas konkurrenzfähigeren Kader entschieden, sagte Tuchel. Der 26 Jahre alte Alexander-Arnold, der im Sommer vom FC Liverpool zu Real Madrid gewechselt war, hatte noch im Juni im Kader gestanden.

Auch Kyle Walker, Jack Grealish und Phil Foden sind nicht dabei. "Sie sind Topspieler. Sie werden immer Topspieler bleiben und immer im Rennen um eine Nominierung sein. Ich weiß, dass sie unbedingt zurückkommen wollen, was wirklich wichtig ist", sagte Tuchel. Jude Bellingham und Bukayo Saka fehlen verletzt.

Tuchel nominierte unter anderem Neulinge wie Elliot Anderson von Nottingham Forest und Djed Spence von Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur. Die Three Lions treffen am 6. September in Wembley auf Andorra (18.00 Uhr/DAZN) und drei Tage später in Belgrad auf Serbien (20.45 Uhr/DAZN).