Timo Werner (RB Leipzig)

Hammer in Leipzig! Laut "Bild" könnte Timo Werner schon im kommenden Winter wechseln. Demnach hätte Sportdirektor Rouven Schröder dem Stürmer in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass er den Klub per Leihe verlassen kann. Werner spielt in dieser Saison kaum eine Rolle bei den "Roten Bullen" und muss meistens auf der Bank Platz nehmen. Der Vertrag des 27-Jährigen in Leipzig läuft noch bis 2026. © Picture Point LE