U17-WM: DFB zum Auftakt gegen CONCACAF-Meister Mexiko

Anzeige

Die deutsche U17-Nationalmannschaft startet am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) in Bandung/Indonesien gegen Mexiko in die Weltmeisterschaft. Der Gegner holte zu Jahresbeginn die CONCACAF-Meisterschaft und absolvierte, im Gegensatz zum DFB-Team, auch Vorbereitungsspiele.

Der deutsche Trainer Christian Wück (50) kann seit der Ankunft von Assan Ouedraogo am Donnerstag auf den vollen Kader zurückgreifen. Eine Option für das Spiel am Sonntag ist der Schalker nach einer Oberschenkelverletzung sehr wahrscheinlich noch nicht. Kapitän ist, wie bei der EM, Spielmacher Noah Darvich (FC Barcelona).

Die "Extrembedingungen", wie Wück das tropische Klima bei DFB-TV bezeichnete, sind für die Deutschen eine Herausforderung. Genauso wie Gael Alvarez, der das wohl größte Talent in Reihen der Mexikaner ist und auf der Zehner-Position zum Einsatz kommen wird.

Mexiko, das bei vier der letzten fünf Weltmeisterschaften den Sprung unter die besten vier Teams schaffte, ist nominell der schwierigste deutsche Gruppengegner. Nach dem Duell gegen das Team von Trainer Raul Chabrand (47) warten in der Gruppenphase noch Neuseeland und Mexiko auf den DFB-Nachwuchs. Die beiden Gruppenersten sowie die vier besten Gruppendritten erreichen das Achtelfinale.