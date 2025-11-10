Die deutsche U17-Nationalmannschaft trifft in ihrem dritten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft auf El Salvador. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Der Druck auf die deutsche U17-Nationalmannschaft ist groß vor dem Duell mit der U17 aus El Salvador.

In den ersten beiden WM-Spielen kam das Team von Trainer Andre Pawlak nicht über ein 1:1 hinaus. Im ersten Gruppenspiel gegen Kolumbien traf Toni Langsteiner von RB Leipzig bereits in der ersten Minute, durch einen Treffer der Kolumbianer in Hälfte zwei, reichte es aber nur zum Unentschieden.

Auch im zweiten Spiel reichte es nicht zum Sieg. Gegen Nordkorea ging die deutsche Elf zwar erneut in Führung, diesmal durch Wisdom Mike vom FC Bayern, doch wieder konnte der Vorsprung nicht gehalten werden.

Gegen El Salvador braucht es nun unbedingt einen Sieg, um das Weiterkommen zu sichern.

So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker.