Anzeige
Fußball

U17-WM jetzt live: El Salvador vs. Deutschland - Übertragung im Free-TV, im Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 10.11.2025
  • 14:44 Uhr

Die deutsche U17-Nationalmannschaft trifft in ihrem dritten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft auf El Salvador. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Der Druck auf die deutsche U17-Nationalmannschaft ist groß vor dem Duell mit der U17 aus El Salvador.

In den ersten beiden WM-Spielen kam das Team von Trainer Andre Pawlak nicht über ein 1:1 hinaus. Im ersten Gruppenspiel gegen Kolumbien traf Toni Langsteiner von RB Leipzig bereits in der ersten Minute, durch einen Treffer der Kolumbianer in Hälfte zwei, reichte es aber nur zum Unentschieden.

Auch im zweiten Spiel reichte es nicht zum Sieg. Gegen Nordkorea ging die deutsche Elf zwar erneut in Führung, diesmal durch Wisdom Mike vom FC Bayern, doch wieder konnte der Vorsprung nicht gehalten werden.

Gegen El Salvador braucht es nun unbedingt einen Sieg, um das Weiterkommen zu sichern.

So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Anzeige
Anzeige

U17-WM heute live: Deutschland vs. El Salvador live: Datum, Uhrzeit, Ort

Anzeige
Anzeige

U17 live: Läuft El Salvador vs. Deutschland heute im Free-TV?

Nein, das Spiel zwischen der U17 Deutschlands und der U17 von El Salvador wird nicht im Free-TV übertragen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

El Salvador vs. Deutschland heute im Livestream sehen

Das dritte Gruppenspiel der deutschen U17 bei der U17-WM in Katar gegen El Salvador wird beim Pay-TV Sender "Sky" übertragen. Das Spiel kann zudem auch bei FIFA+ gestreamt werden. Dafür ist lediglich eine kostenfreie Registrierung erforderlich.

El Salvador vs. DFB-U17 heute live: WM im Liveticker

Ihr könnt das Spiel der deutschen Mannschaft gegen El Salvador nicht live sehen? Kein Problem. In unserem Liveticker auf ran.de bleibt ihr jederzeit auf dem Laufenden und verpasst keine entscheidenden Szenen.

Anzeige

El Salvador U17 vs. Deutschland U17 heute live: Datum, Uhrzeit, Ort

Mehr News und Videos
Die DFB-Frauen spielen zunächst zu Hause
News

DFB-Frauen: Heimspiel zum Quali-Auftakt im März

  • 10.11.2025
  • 15:02 Uhr
Neuer Trainer in Wiesbaden: Daniel Scherning
News

3. Liga: Wiesbaden holt Scherning als Trainer

  • 10.11.2025
  • 14:56 Uhr
Die TSG-Fans mit Protestplakaten gegen Wittmann
News

Nach Protestaktion: Wittmann leitet rechtliche Schritte ein

  • 10.11.2025
  • 14:40 Uhr
imago images 1068957368Update
News

Kompany mit besonderer Überraschung für die Bayern-Stars

  • 10.11.2025
  • 14:36 Uhr
Nagelsmann bleibt ruhig
News

DFB-Team: Nagelsmann bangt um wichtige Stütze

  • 10.11.2025
  • 14:25 Uhr
Veränderungen bei Atlético
News

Neuer Mehrheitseigner bei Atlético Madrid

  • 10.11.2025
  • 14:18 Uhr
Tätlicher Angriff am Mainzer Hauptbahnhof
News

Nach Frankfurt-Spiel - Polizist von Mainz-Fans attackiert

  • 10.11.2025
  • 14:09 Uhr
Miami-Star Lionel Messi
News

Messi hofft auf "Goodbye" in seinem Camp Nou

  • 10.11.2025
  • 13:45 Uhr
Den Schnee wegschaufeln: Atletico Torhüter Nathan Ingham
News

Fallrückzieher im Frost: Ottawa holt Titel im Schneechaos

  • 10.11.2025
  • 13:35 Uhr
Lennart Karl (M.) im Bayern-Trikot
News

Di Salvo setzt auf Neuling Karl: "Unbekümmert aufspielen"

  • 10.11.2025
  • 13:32 Uhr