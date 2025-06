U19-EM: Drei Deutsche in der Mannschaft des Turniers

Besondere Auszeichnung für Said El Mala, Max Moerstedt und Winners Osawe: Das deutsche Trio ist von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in die Mannschaft des Turniers der U19-EM berufen worden. Das gab die UEFA am Montag bekannt. In Rumänien war das DFB-Team erst durch ein dramatisches 5:6 nach Verlängerung im Halbfinale gegen Spanien ausgeschieden.