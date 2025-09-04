U21: Auch Kade muss passen

Auch Mittelfeldspieler Anton Kade muss für die kommenden Spiele der deutschen U21-Nationalmannschaft passen. Der 21-Jährige vom FC Augsburg steht wegen Problemen am Sprunggelenk für den Test am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) in Albanien und das EM-Qualifikationsspiel vier Tage später in Rostock gegen Lettland (20.30 Uhr/Sat.1) nicht zur Verfügung.

Zuvor war bereits Kades Klubkollege Mert Kömür abgereist, der 20-Jährige hatte sich einen Zehenbruch am linken Fuß zugezogen.

DFB-Trainer Antonio Di Salvo kündigte am Donnerstag an, in Albanien alle verbliebenen Spieler zum Einsatz bringen zu wollen. "Ich möchte jeden Spieler einmal sehen, daher werde ich zur Halbzeit komplett auswechseln. Das hilft mir, ein gutes Gefühl zu bekommen, um die richtige Elf für das Spiel gegen Lettland zu bekommen", sagte der DFB-Coach. Wegen der Ausfälle muss aber ein Akteur 90 Minuten durchspielen.