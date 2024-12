U21 bei EM erneut gegen England und Tschechien

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat für die EM 2025 in der Slowakei eine schwierige Gruppe erwischt. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo trifft im kommenden Juni auf Titelverteidiger England, Tschechien und Slowenien. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Bratislava. Die ersten beiden Teams der vier Vierergruppen ziehen ins Viertelfinale ein.

Sowohl gegen Tschechien als auch England hatte Deutschland schon 2023 in der Gruppenphase gespielt - und beide Begegnungen verloren. "Die Auslosung war schon ein kleines Deja-vu für uns", sagte Di Salvo: "Mit Slowenien kommt ein weiterer starker Gegner hinzu, der in der Qualifikation Gruppenerster vor Frankreich und Österreich geworden ist. Ich bin sehr gespannt auf das Turnier."

Erster Gegner ist am 12. Juni in Nitra Slowenien. Drei Tage später geht es in Dunajska Streda gegen Tschechien, am 18. Juni folgt in Nitra das Gruppenfinale gegen England.

Deutschland hatte sich als Gruppenerster der Qualigruppe souverän für die EM qualifiziert, blieb 2024 in acht Spielen ungeschlagen und geht mit insgesamt 13 Spielen in Serie ohne Niederlage ins EM-Jahr.

Die letzte Pleite setzte es im Juni 2023 gegen England (0:2), als man bei der EM in Rumänien und Georgien als Titelverteidiger mit nur einem Zähler schon in der Vorrunde ausschied. Auch deshalb war der Europameister von 2009, 2017 und 2021 bei der Ziehung für das kommende Turnier nur in Topf zwei gesetzt, es zählte der UEFA-Koeffizient. - Die vier Gruppen in der Übersicht:

Gruppe A: Slowakei (Gastgeber), Spanien, Italien, Rumänien

Gruppe B: Tschechien, England (Titelverteidiger), Deutschland, Slowenien

Gruppe C: Portugal, Frankreich, Polen, Georgien

Gruppe D: Finnland, Niederlande, Ukraine, Dänemark