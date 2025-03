U21: Di Salvo nominiert Herthas Scherhant nach

Antonio Di Salvo, Cheftrainer der deutschen U21-Nationalmannschaft, hat für die Testspiele in der Slowakei am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) und am 25. März in Darmstadt gegen Spanien (20.30 Uhr/SAT.1) Derry Scherhant von Hertha BSC Berlin nachnominiert. Damit reagiert der Coach auf die möglichen Ausfälle von Paul Wanner (von Bayern München an den 1. FC Heidenheim verliehen) und Jens Castrop (1. FC Nürnberg), die beide "kränkeln", wie Di Salvo am Montag sagte.