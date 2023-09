U21 fiebert mit den Basketballern: "Mega-Euphorie"

Anzeige

Auch die Fußballer der deutschen U21-Nationalmannschaft gehören mittlerweile zur Fanschar der erfolgreichen Basketballer bei der WM in Asien. Nach dem feststehenden Final-Einzug habe es kurz vor dem eigenen Testspiel gegen die Ukraine (2:0) "eine Mega-Euphorie" gegeben, erzählte Trainer Antonio Di Salvo: "Wir sind mega stolz und froh, dass die deutsche Nationalmannschaft diesen Erfolg gefeiert hat."

Der Coach hatte sein Team während des letzten Viertels zur Team-Besprechung gebeten, live bekamen sein Schützlinge die Endphase beim historischen 113:111 gegen die USA deshalb nicht mit. "Danach habe ich aufs Handy geguckt - und jeder hat sich mega gefreut", sagte Angreifer Tim Lemperle. Es sei "gut für Deutschland, dass es da wieder ein Erfolgserlebnis gibt", ergänzte Kapitän Erik Martel: "Da freut sich jeder Deutsche."

Das Finale am Sonntag (14.40 Uhr/MagentaSport) kann die U21 aber wohl erneut nicht live verfolgen, genau zu jener Zeit soll nämlich der Flieger in den Kosovo zum anstehenden EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (19.00 Uhr/ProSieben Maxx) starten. "Wir werden deshalb keinen Tag später anreisen", sagte Di Salvo mit einem Augenzwinkern.